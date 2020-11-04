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В Петрозаводске таксист устроил ДТП на "встречке" с тремя пострадавшими (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:53, 05 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло на Карельском проспекте.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео с видеорегистратора одного из участников ДТП, которое произошло сегодня, 5 ноября, в 8:30 в микрорайоне Кукковка, на пересечении Карельского проспекта и улицы Сортавальской.

Водитель Volkswagen Tiguan, женщина, направлялась по Карельскому проспекту в сторону кукковского кольца, как на "встречку" вылетела "Волга". Виновник ДТП на большой скорости пытался повернуть на Сортавальскую.

"Моя мама за рулем Тигуана была, таксист на "Волге" вылетел на встречку", - написал подписчик паблика, выложивший видео.

Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Карелии, в ДТП пострадали трое. Водитель Volkswagen Tiguan, женщина 65-ти лет, водитель "Волги" 1968 года рождения и его пассажир 1999 года рождения.

 

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