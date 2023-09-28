Автомобиль газовой службы в Карелии тушили всем поселком

Утром 2 октября в Сяпсе загорелась машина газовой службы
Как сообщили пряжинские пожарные, 2 октября, в 08.51, спасатели Эссойлы выехали по тревоге на улицу Ягодную в поселке Сяпся.
Загорелся автомобиль газовой службы, внутри которой были баллоны.
Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, выяснилось, что местные потушили машину до их приезда.
Пострадавших нет. Напомним, ранее мы рассказали о состоянии мужчины, который упал с крыши дома в Петрозаводске.
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