Автомобиль гонщика из Карелии чуть не раздавил зрителей на ралли (ВИДЕО)

На проходивших в Ленинградской области гонках автомобиль спортсмена из Карелии Олега Лозинского перевернулся в опасной близости от зрителей.

Автомобиль гонщика Олега Лозинского перевернулся во время ралли «Пикник». Спортсмен на высокой скорости не вписался в поворот. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

«Бешеный карел» словил «крышу». Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли «Пикник» для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой «крышей» — его «Гольф» улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — говорится в сообщении паблика.

Видео также опубликовано на странице гонщика Олега Лозинского.