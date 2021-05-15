Реклама на сайте
Прислать новость
Новый онлайн-сервис упростит голосование за благоустройство территорий Петрозаводска
15.05.2021 15:17
МЧС Карелии опубликовало разъяснения новых требований к водителям катеров и лодок
15.05.2021 16:14
Синоптики прогнозируют в России самое жаркое лето за последние 30 лет
15.05.2021 19:40
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах 28
15.05.2021 14:30
Движение на участке, где произошла авария грузового поезда в Карелии, полностью восстановлено 2
15.05.2021 19:12

Автомобиль гонщика из Карелии чуть не раздавил зрителей на ралли (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:07, 16 Мая 2021
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК / скриншот видео
Загрузка...

На проходивших в Ленинградской области гонках автомобиль спортсмена из Карелии Олега Лозинского перевернулся в опасной близости от зрителей.

Автомобиль гонщика Олега Лозинского перевернулся во время ралли «Пикник». Спортсмен на высокой скорости не вписался в поворот. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья-Навсегда!».

«Бешеный карел» словил «крышу». Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли «Пикник» для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой «крышей» — его «Гольф» улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — говорится в сообщении паблика.

Видео также опубликовано на странице гонщика Олега Лозинского.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»