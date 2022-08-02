Автомобиль и мотоцикл улетели в кювет на трассах в Карелии, четыре человека пострадали

В двух авариях в Лахденпохском и Лоухском районе четыре человека получили травмы.

В минувший вторник, 16 августа, два водителя устроили ДТП, допустив съезд в кювет.

Первая авария произошла на 215 км автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденхпохском районе. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в 18.30 40-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП травмы получили водитель и его два пассажиры, мужчины 24 и 40 лет.

Вторая авария, по данным ГИБДД, в этот же день зарегистрирована на 1698 км автодороги «подъезд к поселку Лоухи». В 19.50 32- летний питбайка Husgvarna совершал обгон, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Водитель травмирован.

По фактам ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварий уточняются.