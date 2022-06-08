Автомобиль, куры и бык сгорели на ферме в Карелии

Страшный пожар произошел на ферме в Пряжинском районе – огонь уничтожил постройки, птиц, бычка и автомобиль.

В ночь на 19 июня в деревне Виданы Пряжинского района произошел пожар на местной ферме.

Как сообщается в паблике фермы, сгорело все.

«Все хозпостройки, склады и коровник сгорели. Потеряли всех кур, не удалось спасти одного бычка, другой обгорел, но живой. Коров успели вывести, хоть и выводили под огнём. Сгорела машина», - написали фермеры в соцсети.

По словам пострадавших, на данный момент у них нет ни кормов, ни оборудования, ни инструментов, ни холодильников под продукты.

«Тех животных, кто уцелел, но пострадал от пожара, надо лечить. Также нужно организовать место для животных (хотя бы навес). А стройматериалы тоже поглотил пожар. Сейчас элементарно не хватает рук и времени на всё», - объяснили ситуацию погорельцы.

На своей странице семья фермеров написала, что сейчас они все вместе пытаются ликвидировать последствия пожара и очень хотят вернуться к прежней жизни и радовать всех молочными продуктами.

Если у кого-то есть желание оказать финансовую помощь или помочь в работе, то можно связаться с Валентиной, хозяйкой фермы, по телефону 7 (911) 416-12-64.



