Автомобиль "Ларгус Карелия" выедет на дороги России

В технопарке Тольятти приступили к реализации проекта "Ларгус Карелия": предполагается, что новый автомобиль будет многофункциональным.

18 июня на инновационной площадке Самарского региона начались работы по проекту в области отечественного автопрома "Ларгус Карелия", сообщает сайт "Новости Тольятти".

В создании машины принимают компании "АТС-Сервис" и "Автопродукт". Автором проекта выступает путешественник и автолюбитель Петр Груздев. По его словам, основная цель - подготовить автомобиль, который идеально подойдет, как для повседневной эксплуатации, так и для коммерческого использования и автомобильного туризма.

Largus Karelia будет оснащен вазовским двигателем объемом 1,8 литров, роботизированной коробкой передач, а также адаптированными под экстремальные условия подвеской и амортизаторами.

"Сейчас мы работаем над созданием абсолютно универсального автомобиля. От базовой версии популярного российского универсала Largus Karelia отличается высокой крышей, увеличенным объемом двигателя и рядом доработок в ходовой части. Очень важно, чтобы владелец такой машины чувствовал себя уверенно в поездках на большие расстояния и в местах с различными климатическими условиями", - сказал автор проекта Петр Груздев.

После модернизации мотора LADA Largus в базовой комплектации участники проводят изыскания и работы по модернизации подвески и выхлопной системы. Следующим этапом станет установка на автомобиль газобаллонного оборудования с целью увеличения хода автомобиля и экономии топлива. В завершение специалисты произведут тюнинг, добавив универсалу функциональных возможностей для комфортабельной эксплуатации на дальние расстояния.

Ожидается, что реализация проекта займет 8 месяцев. После завершения всех работ участники проведут все необходимые испытания. Кульминацией проекта станет тест-драйв по маршруту общей протяженностью 50 000 километров. Largus Karelia проедет по территории РФ, в том числе побывает в арктических зонах страны.

Предполагается, что в ближайшее время запланирован тест-драйв по маршруту: Самарская область – Карелия – Беларусь – Самарская область. Во время путешествия будут организованы встречи и пробные поездки. На карте маршрута есть Петрозаводск.