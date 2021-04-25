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Автомобили в Петрозаводске раскидало по проезжей части после ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:00, 26 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Водитель легкового автомобиля устроил аварию в центре Петрозаводска, не заметив при повороте встречную машину.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 25 апреля в 21.18 на Комсомольском проспекте.

Камера компании «Ситилинк» зафиксировала, как одна из машин начала поворот с Комсомольского проспекта на набережную Ла-Рошель. Водитель начал маневр, не пропустив все автомобили, движущиеся по проспекту в сторону центра, и задел одну из машин, которую от удара отбросило на бордюрное ограждение.

В аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

Информация о ДТП появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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