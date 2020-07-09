Автомобиль "Отдела по борьбе с понтами" попал в ДТП у автовокзала Петрозаводска (ВИДЕО)

Машина с надписью "Отдел по борьбе с понтами" и гербом РФ на борту стала участником ДТП на улице Чапаева.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием двух автомобилей произошла сегодня, 9 июля, в 18:11 у дома №7 по улице Чапаева.

Машины двигались по Чапаева вниз. По одной из версий, попутное столкновение бортами произошло перед регулируемым пешеходным переходом, в момент перестроения одного из участников происшетсвия.

На одном из автомобилей, участвовавших в ДТП, нанесена цветографическая схема в виде черной полосы вдоль борта с надписью "Отдел по борьбе с понтами", а также герб Российской Федерации.

Момент ДТП зафиксировали видеокамера компании "Ситилинк" и очевидец.

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