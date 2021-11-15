Автомобиль после ДТП в Петрозаводске выбросило на тротуар, где стояли пешеходы (ВИДЕО)

Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из водителей совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении.

Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.

От лобового столкновения транспортные средства развернуло на проезжей части, один из них отбросило на тротуар, где стояли прохожие

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.