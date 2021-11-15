Автомобиль после ДТП в Петрозаводске выбросило на тротуар, где стояли пешеходы (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.
Как сообщает сайт dtpptz.ru, автомобили двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях.
Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из водителей совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении.
Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.
От лобового столкновения транспортные средства развернуло на проезжей части, один из них отбросило на тротуар, где стояли прохожие
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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