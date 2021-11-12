Автомобиль пробил временное ограждение на строящейся кольцевой развязке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Петрозаводске на строящейся кольцевой развязке на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградская.

Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла около семи часов вечера на участке автодороги, где идут дорожные работы.

Водитель не справился с управлением и автомобиль пробил временное ограждение из пластмассовых блоков, выехав на полосу встречного движения. Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.