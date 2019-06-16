Автомобиль протаранил столб в Петрозаводске

На Зареке автомобиль врезался в столб, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 2.00 на перекрестке улиц Лыжная и Калинина 21-летний водитель Honda Civik при повороте направо не справился с правлением и врезался в опору уличного освещения. В результате происшествия травмы получила 27-летняя пассажирка автомобиля, пострадавшей оказана медицинская помощь.