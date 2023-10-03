Автомобиль протащил сбитого пешехода по дороге в Карелии и уехал прочь

Появилось видео страшной аварии в городе Сортавала (18+).

ДТП произошло в Карельском городе Сортавала на перекрестке улиц Бондарева и Победы (18+). Авария попала на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк», ролик был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Все произошло в среду, 4 октября, в 18.23 на нерегулируемом пешеходном переходе. Судя по видео, автомобиль УАЗ на полном ходу сбил пешехода, переходившего в этот момент дорогу, затем несколько метров протащил под колесами сбитого, а после уехал с места ДТП.

После аварии пешеход остался лежать на дороге, к нему подбежали очевидцы ДТП. Подробности инцидента выясняются.