Автомобиль развернуло от удара на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Машина чудом не вылетела на тротуар, где стояли прохожие с ребенком.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей на Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

ДТП случилось 18 декабря в 18.49 вечера, попав на камеры видеонаблюдения компаний Сампо и Ситилинк.

Судя по видео, столкнулись два автомобиля — один поворачивал с Октябрьского проспекта на улицу Мелентьевой, другой двигался прямо по проспекту. Удар пришелся по касательной, но этого хватило, чтобы второй автомобиль развернуло на ходу. К счастью, машина пролетела мимо тротуара, где в тот момент находились пешеходы с ребенком.