Автомобиль с прицепом упал в кювет с трассы в Карелии

В Прионежском районе произошло ДТП, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 11 июня, в 17.47 в Прионежском районе, на , 65 км автодороги "Петрозаводск-Ошта", легковой автомобиль с прицепом опрокинулся в кювет.

Сотрудники пожарно-спасательное подразделение Прионежского района помогли вытащить из кювета автомобиль.

По информации ГИБДД Карелии, в аварии никто не пострадал.