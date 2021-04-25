Автомобиль с водителем загорелся в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лососинском шоссе в Петрозаводске на глазах у хозяина загорелся автомобиль, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 26 апреля в 8.48, На Лососинском шоссе, 39, недалеко от автосалона, загорелся автомобиль.

Как сообщили в МЧС Карелии, звонок о помощи поступил от хозяина загоревшегося автомобиля.

"Водитель сел в автомобиль, и произошло возгорание, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Водитель вызвал пожарных-спасателей".

В 8.57 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Автомобиль получил повреждения.

Ранее сообщалось, что в ремонтном боксе автосалона на Лососинском шоссе сгорел автомобиль.