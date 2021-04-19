В ремонтном боксе автосалона Петрозаводска сгорел автомобиль

Пожар произошел в автосалоне на Лососинском шоссе в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 19 апреля, в 13.48 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение о пожаре в автосалоне на Лососинском шоссе, 39.

"Загорелся ремонтный бокс площадью 50 кв.м, где находились два автомобиля, - сообщили в МЧС. – В результате пожара одна машина сгорела, вторая получила повреждения – расплавились пластиковые элементы кузова".

Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.