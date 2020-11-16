Автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Приладожье Карелии

Школьник получил травмы в ДТП на пешеходном переходе в Сортавале, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 14:39 в районе дома № 2 по улице Кайманова в Сортавале 41-летняя водитель-женщина автомобиля Mazda сбила 2-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний велосипедист в нарушение ПДД пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда.

В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, ГИБДД Карелии ищет водителя, который сбил в Кондопожском районе велосипедиста и уехал.