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Автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста в Приладожье Карелии

Новости. Происшествия
09:25, 17 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Школьник получил травмы в ДТП на пешеходном переходе в Сортавале, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 14:39 в районе дома № 2 по улице Кайманова в Сортавале 41-летняя водитель-женщина автомобиля Mazda сбила 2-летнего велосипедиста. Несовершеннолетний велосипедист в нарушение ПДД пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда.

В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, ГИБДД Карелии ищет водителя, который сбил в Кондопожском районе велосипедиста и уехал.

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Комментарии

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нетюлень
2020-11-17 10:54:30
Паки и паки! Не спешенный велосипедист на переходе - это не пешеход, а водитель транспортного средства в неположенном месте. Отдувайся тут за неуча.
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