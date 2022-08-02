Автомобиль сбил лисицу на оживленной магистрали в Петрозаводске (ФОТО)

В Госавтоинспекции напомнили, что речь идет о государственном имуществе.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 7 августа в 02.25 в районе дома № 22 по Лесному проспекту автомобиль сбил животное. За рулем LADA находился 35-летний водитель, а жертвой ДТП стала выбежавшая на проезжую часть лисица.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что к животным применяются общие правила об имуществе. Собственником дикого животного является государство, именно ему причиняет ущерб водитель, сбивший зверя.

Также в ГИБДД обратили внимание, что водитель, сбивший дикое животное, должен остановиться и выполнить все действия, необходимые при ДТП.