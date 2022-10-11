Автомобиль сбил пешехода на темной улице в Петрозаводске

Авария с пострадавшим произошла ночью на улице Шотмана.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 23 октября в 03.07 в районе дома № 30 по улице Шотмана 48 - летний водитель Renault Logan сбил пешехода. Молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В результате происшествия 21 - летний пешеход получил травмы. Он был госпитализирован в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, мчавшийся по дороге кроссовер чуть не сбил пешеходов на «зебре» в Петрозаводске.