Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых 9
22.03.2021 21:30
Признание поисковика Карелии: "страшно говорить людям, что их родной человек мертв" 2
Сегодня 06:40
Минздрав Карелии ответил "Новой газете" на публикацию об умерших от коронавируса больных 28
Сегодня 13:34
Житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома 8
Сегодня 07:15
В Петрозаводске 75-летняя женщина вышла из больницы и пропала (СРОЧНО) 1
22.03.2021 22:16
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021 23:27
Сильный ветер обрушится на Карелию
Сегодня 14:25

Автомобиль сбил пешехода на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:41, 23 Марта 2021
фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"
Загрузка...

Легковой автомобиль сегодня сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске на проспекте Александра Невского.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", ЧП произошло в вечерний "час пик" на переходе в районе пересечения с улицей Машезерская.

Судя по видео, в момент ДТП на перекрёстке образовался затор. Вероятно, пешеходный переход не просматривался и водитель увидел пешехода слишком поздно.

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
Сегодня 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 2
Сегодня 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 11
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»