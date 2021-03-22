Автомобиль сбил пешехода на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Легковой автомобиль сегодня сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске на проспекте Александра Невского.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", ЧП произошло в вечерний "час пик" на переходе в районе пересечения с улицей Машезерская.

Судя по видео, в момент ДТП на перекрёстке образовался затор. Вероятно, пешеходный переход не просматривался и водитель увидел пешехода слишком поздно. Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.