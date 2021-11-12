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Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске, водитель скрылся (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:13, 07 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Переходившая дорогу девочка в Петрозаводске попала под колеса автомобиля и оказалась в больнице.

Об этом сообщается в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Авария произошла в понедельник около пяти часов вечера, а пешеходном переходе пересечения улиц Сортавальская и Питкярантская.

Автомобиль сбил девочку 11 лет, которая получила травмы.Она отказалась от помощи, и водитель уехал с места Д. П. Позже ребенок был доставлен в больницу.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Туман
2021-12-07 11:43:52
Когда я 60 лет назад получал права, нас учили ездить на машине, сейчас учат сдавать экзамены.
Он что? Не видел знака переход? Не видел ребёнка?
Пусть теперь пешком походит, года полтора.
petronik
2021-12-07 11:58:38
Туман, для того его надо найти. Видно, некому.
лесоруб
2021-12-07 11:40:33
Вот что за уроды у нас по улицам ездят? Кому права выдают? Эти уроды элементарных правил не знают и не выполняют!
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