Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске, водитель скрылся (ВИДЕО)

Переходившая дорогу девочка в Петрозаводске попала под колеса автомобиля и оказалась в больнице.
Об этом сообщается в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.
Авария произошла в понедельник около пяти часов вечера, а пешеходном переходе пересечения улиц Сортавальская и Питкярантская.
Автомобиль сбил девочку 11 лет, которая получила травмы.Она отказалась от помощи, и водитель уехал с места Д. П. Позже ребенок был доставлен в больницу.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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