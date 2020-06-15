Автомобиль сбил трех девочек в поселке Карелии

ДТП произошло сегодня в Беломорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Летнереченский в 16.00 56-летний Chevrolet Niva при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и сбил двигавшихся по левой обочине трех девочек 11 и 12 лет.

Водитель скрылся с места ДТП.

Вскоре его разыскали сотрудники полиции. Мужчина был пьян. Со слов нарушителя, он выпил уже после происшествия.

Дети были доставлены в Беломорскую ЦРБ, где им оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время водитель направляется в районный суд Кеми.

Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.