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Автомобиль сбил трех девочек в поселке Карелии

Новости. Происшествия
17:55, 15 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП произошло сегодня в Беломорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Летнереченский в 16.00 56-летний Chevrolet Niva при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и сбил двигавшихся по левой обочине трех девочек 11 и 12 лет.

Водитель скрылся с места ДТП.

Вскоре его разыскали сотрудники полиции. Мужчина был пьян. Со слов нарушителя, он выпил уже после происшествия.  

Дети были доставлены в Беломорскую ЦРБ, где им оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время водитель направляется в районный суд Кеми.

Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

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