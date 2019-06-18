ВИДЕО: Автомобиль сбил велосипедистку на пешеходном переходе в Петрозаводске

ДТП произошло 17 июня на Октябрьском проспекте, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.04 на Октябрьском пр., 52 водитель Nissan совершил наезд на 32-летнюю велосипедистку. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.