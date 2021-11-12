Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в райцентре Карелии

Женщина-пешеход была госпитализирована после ДТП в Сегеже.

В минувший вторник, 21 декабря, в 13.35 в районе дома 12 на улице Спиридонова в Сегеже автомобилист сбил пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Водитель автомобиля Chevrolet Niva не остановился и не предоставил преимущество в движении пешеходу – 41-летней женщине, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

Ранее грузовик сбил пешехода в крупнейшем городе Приладожья в Карелии.