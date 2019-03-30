Автомобиль сбил женщину на трассе в Олонце

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В Олонецком районе женщина, гулявшая по обочине, попала под колеса автомобиля, сообщает УГИБДД по Карелии.
В пятницу в 20.50 в Олонце в районе дома №19 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 33-летнюю женщину, двигавшуюся по правой обочине.
Пешеходу была оказана медицинская помощь.
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