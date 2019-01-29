Автомобиль сбил женщину на "зебре" в Олонце

В Олонецком районе пешеход пострадала в ДТП, когда переходила дорогу, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в Олонце в районе дома № 32 по улице Урицкого 53-летний водитель Chevrolet Lanos сбил 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы, её была оказана медицинская помощь.