Автомобиль сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске

На Лососинском шоссе иномарка сбила женщину, переходившую дорогу, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 07.40 на Лососинском шоссе у дома №30 55-летний водитель Renault logan сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия травмирована 57-летняя жительница Петрозаводска.