Автомобиль сгорел на оживленном шоссе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Шуйском шоссе очевидцы пытались помочь водителю спасти машину, у которой загорелся двигатель.

В четверг, 26 мая, около 17.30 на Шуйском шоссе загорелся грузовой автомобиль. Из-под капота фургона появились и огонь. Проезжающий мимо автомобилист подъехал к пострадавшему водителю, который пытался справиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Только сильным напором воды удалось сбить пламя.

Видео инцидента с регистратора очевидец выложил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска сжег автомобиль соседа, чтобы освободить подход к своей кладовке.