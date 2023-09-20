Автомобиль сгорел на подъезде к Петрозаводску

На Суоярвском шоссе вечером загорелась отечественная машина.
Автомобиль ВАЗ оказался серьезно поврежден 20 сентября в результате пожара на 7-м километре Суоярвского шоссе.
Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии, спасатели прибыли через 7 минут после сигнала о возгорании, который поступил 22.28 вечера.
Автомобиль был потушен за 3 минута, но успел серьезно выгореть. Пострадавших на пожаре не было, причины устанавливаются.
Напомним, в тот же вечер сгорел жилой дом в одном из поселков Сегежского района.
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