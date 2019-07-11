Автомобиль снес деревья, вылетев с трассы в Карелии, пострадали три женщины

Новости по теме
Загрузка...
В Олонецком районе в ДТП пострадали две женщины и 14-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.
В среду в 15.00 на 16 км автодороги Новинка – Тигвера 60-летняя водитель Mazda не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.
В результате происшествия пострадали три человека – водитель и две пассажирки (51-летняя женщина и 14-летняя школьница).
Всем оказана медицинская помощь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.07.2019, 09:15
10.07.2019, 15:42
08.07.2019, 13:35
08.07.2019, 14:11
08.07.2019, 15:56
05.07.2019, 15:46
Аналитика
09.07.2019 12:08
Обществоведение
Сегодня в Петрозаводск приехал учредитель и инвестор офтальмологического центра Карелии предприниматель из Литвы Олег Ковригин.
08.07.2019 13:39
05.07.2019 09:15
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
Чтиво
10.07.2019 13:51
Без политики
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
04.07.2019 14:04
Медиа
08.07.2019 15:13
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии