Автомобиль снес деревья, вылетев с трассы в Карелии, пострадали три женщины

В Олонецком районе в ДТП пострадали две женщины и 14-летняя девочка, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 15.00 на 16 км автодороги Новинка – Тигвера 60-летняя водитель Mazda не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В результате происшествия пострадали три человека – водитель и две пассажирки (51-летняя женщина и 14-летняя школьница).

Всем оказана медицинская помощь.