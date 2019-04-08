Автомобиль снес опору дорожного знака и врезался в дерево в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
На Кукковке женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела с дороги, сообщает УГИБДД по Карелии.
В воскресенье на улице Лыжная у дома №30 водитель Renault не правильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части. Автомобиль врезался в дерево, а затем в стойку дорожного знака.
В ДТП пострадала водитель, назначено амбулаторное лечение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:00
07.04.2019, 11:48
01.04.2019, 10:17
Аналитика
04.04.2019 15:55
Обществоведение
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии