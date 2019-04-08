Автомобиль снес опору дорожного знака и врезался в дерево в Петрозаводске

На Кукковке женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела с дороги, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье на улице Лыжная у дома №30 водитель Renault не правильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части. Автомобиль врезался в дерево, а затем в стойку дорожного знака.

В ДТП пострадала водитель, назначено амбулаторное лечение.