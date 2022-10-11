Автомобиль снес ночью опору троллейбусной сети в Петрозаводске (ФОТО)

ДТП произошло ночью на Первомайском проспекте.
В ночь с субботы на воскресенье на Первомайском проспекте произошла авария. Автомобиль Lexus, которым управлял женщина, врезался в опору троллейбусной сети и оказался на тротуаре. Фото последствий происшествия выложили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На место аварии выезжали автомобила пожарная охрана и скорая помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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