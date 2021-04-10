Автомобиль упал в кювет с дороги в Карелии (ФОТО)

ДТП произошла в Олонецком районе.

В минувшую субботу, 10 апреля, в 22.17 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на автодороге «Олонец – Сортавала» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают спасатели Олонецкого района, легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

На место ДТП выезжал личный состав олонецкой пожарной части №35 в составе 5 человек.

Спасатели провели осмотр места ДТП, отключили АКБ, поставили автомобиль на колеса.

Информация о пострадавших и причины ДТП устанавливаются.