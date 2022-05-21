Автомобиль в Карелии протаранил забор - двое пострадавших

фото: Госкомитет по гражданской обороне и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло 21 мая в поселке Сосновец Беломорского района Карелии.

Об этом сообщили в госкомитете по гражданской обороне и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Автомобиль проломил металлический забор. В результате ДТП в автомобиле был зажат водитель. Травмы получили два человека.

Спасателям пришлось извлекать водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.