Автомобиль в Карелии протаранил забор - двое пострадавших

ДТП с участием легкового автомобиля произошло 21 мая в поселке Сосновец Беломорского района Карелии.
Об этом сообщили в госкомитете по гражданской обороне и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Автомобиль проломил металлический забор. В результате ДТП в автомобиле был зажат водитель. Травмы получили два человека.
Спасателям пришлось извлекать водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
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