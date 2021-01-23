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Автомобиль в Петрозаводске промчался на красный свет сквозь группу пешеходов на "зебре" (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:14, 24 Января 2021
фото: dtpptz
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Пешеходы, переходившие дорогу по "зебре" в Петрозаводске едва не стали жертвами водителя, чей автомобиль проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Об этом рассказал сайту dtpptz очевидец происшествия Сергей Николаев. 

"Водитель проехал на красный свет "сквозь" толпу пешеходов, просто чудом никого не зацепив. Я был там, он как раз сразу за мной проехал, наверное сантиметрах в 15-ти", - рассказал Николаев.

Его слова подтверждают кадры видеозаписи, сделанной камерой уличного наблюедния социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город»

Судя по видео, двигаясь в прямом направлении по проспекту Александра Невского, автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, из полосы, предназначенной для поворота направо. Выезжая с перекрёстка автомобиль проехал через группу пешеходов, пересекавших проезжую часть на зеленый свет.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2021-01-24 15:52:01
ГАИ!!!!!
nae
2021-01-24 14:58:28
Похоже, что и не тормозил даже.
Гость
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