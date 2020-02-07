Автомобиль в Петрозаводске сбил женщину с палочкой на пешеходном переходе (ШОК-ВИДЕО)

На Первомайском проспекте женщина перелетела через капот после удара автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 7 февраля в 11.35 в районе перекрестка пр. Первомайский - ул. Разина водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летняя женщина получила травмы.

Госавтоинспекция просит пешеходов быть внимательными при переходе дороги и напоминает, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Во время перехода необходимо постоянно контролировать обстановку на дороге.

Водителям следует быть предельно внимательными за рулем, выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя остановиться перед пешеходным переходом и пропустить пешехода.