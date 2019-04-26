Автомобиль в Суоярви сбил женщину на "зебре"

В Суоярвском районе женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 17.40 в Суоярви вблизи дома №6 по улице Ленина 58-летний водитель на "Ниве" сбил 54-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.