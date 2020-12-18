Автомобиль влетел в автобус с пассажирами на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием маршрутного автобуса "ПАЗ" и легкового автомобиля произошла 18 декабря в 13:47 перед регулируемым перекрестком.

Автобус с пассажирами выезжал с улицы Куйбышева на проспект Ленина, совершая левый поворот. Судя по видео, перед перекрёстком двигающийся перед автобусом учебный автомобиль заглох. Объезжая заглохшую машину, маршрутка выехала в правую полосу движения, где произошло столкновение с двигающимся попутно в прямом направлении легковым автомобилем.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании "Ситилинк".

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