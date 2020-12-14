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УАЗик влетел в ограждение и микроавтобус на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:38, 15 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Водитель из Санкт-Петербурга получил травмы в ДТП на трассе Кола в Олонецком районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувший понедельник, 14 декабря, в 14:40 на 317 км + 015 м федеральной автодороги Кола. 28-летний водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, врезался сначала в силовое ограждение, а затем – в попутный автомобиль "ГАЗ-330232" с прицепом. После столкновения УАЗик перевернулся на проезжую часть.


© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир "УАЗа", мужчине оказана медицинская помощь. Все участники ДТП жители Санкт-Петербурга.


© ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее УАЗик протаранил легковушку на трассе в Карелии.

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