Автомобиль выбросило на разделительную полосу в результате ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезная авария произошла на Лесном проспекте в столице Карелии.

Два автомобиля столкнулись на Лесном проспекте в Петрозаводске. Видео аварии, запечатленное камерой наружного наблюдения компании «Ситилинк», появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла в субботу, 3 сентября, в 20.06 вечера. Судя по видео, один из автомобилей выезжал на Лесной проспект с улицы Хейкконена, когда в него сзади врезалась другая машина, мчавшаяся по Лесному проспекту. От удара первый автомобиль вылетел на разделительную полосу.

Машины в результате столкновения получили механические повреждения. Другие подробности аварии уточняются.