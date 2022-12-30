Автомобиль выбросило на тротуар после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.

По словам очевидцев, водитель автомобиля, совершавшего поворот налево, не пропустил встречную машину.

От удара одного из участников выбросило на тротуар.

Видеозапись с уличной камеры наблюдения компании «Сампо.ру» разместил подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте Игорь Болдырев.