Автомобиль выбросило на тротуар после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.
По словам очевидцев, водитель автомобиля, совершавшего поворот налево, не пропустил встречную машину.
От удара одного из участников выбросило на тротуар.
Видеозапись с уличной камеры наблюдения компании «Сампо.ру» разместил подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте Игорь Болдырев.
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