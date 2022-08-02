Автомобиль вылетел на тротуар после жесткого ДТП у пешеходного перехода в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Жесткая авария произошла на пересечении улиц Гоголя и Анохина.
В паблике ДТП Петрозаводска и Карелии выложили видео аварии, которая произошла сегодня, 13 августа, в 10.03 на нерегулируемом перекрестке на пересечении улиц Гоголя и Анохина. Столкновение произошло, когда один участник ДТП двигался по Гоголя к Красноармейской улице, а второй поворачивал с улицы Анохина.
В момент аварии пешеходы шли по «зебре».
От удара один автомобиль отбросило на тротуар. К счастью, никто не пострадал.
Автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства аварии выясняются.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
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