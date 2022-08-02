Автомобиль вылетел на тротуар после жесткого ДТП у пешеходного перехода в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Жесткая авария произошла на пересечении улиц Гоголя и Анохина.

В паблике ДТП Петрозаводска и Карелии выложили видео аварии, которая произошла сегодня, 13 августа, в 10.03 на нерегулируемом перекрестке на пересечении улиц Гоголя и Анохина. Столкновение произошло, когда один участник ДТП двигался по Гоголя к Красноармейской улице, а второй поворачивал с улицы Анохина.

В момент аварии пешеходы шли по «зебре».

От удара один автомобиль отбросило на тротуар. К счастью, никто не пострадал.

Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства аварии выясняются.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».