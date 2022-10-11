Автомобиль вылетел с дороги в одном из районов Карелии (ФОТО)

Авария произошла в Пряжинском районе Карелии.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 26 октября в 10.00 на 61 километре дороги «Петрозаводск — Суоярви».
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2105 под управлением 67-летнего водителя съехал в кювет. Машина опрокинулась за пределами трассы.
В результате аварии пострадали водитель и 67-летняя пассажирка автомобиля. Им была оказана медицинская помощь.
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