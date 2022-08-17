Автомобиль вылетел с дороги во двор на севере Карелии (ФОТО)

В Кемском районе в результате аварии пострадали четыре человека.

Как сообщили в паблике пожарной охраны Кемского района, серьезное ДТП произошло в субботу, 27 августа, в 19.28 в поселке Рабочеостровск. Там в районе дома по адресу: улица Комсомольская, 31, легковой автомобиль вылетел с дороги.

Для ликвидации последствий ДТП на место выезжали сотрудники пожарной части, а также медики.

В аварии пострадали четыре человека, при этом одну из пострадавших пришлось госпитализировать.