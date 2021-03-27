Автомобиль вылетел с обледенелой дороги у Президентского кадетского училища в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло ночью у Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Краелии", в минувшую субботу,27 марта, в 23.59 на Комсомольском проспекте, у регулируемого пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Балтийская, водитель легкового автомобиля не удержал машину на обледенелой дороге и вылетел на обочину, на металлические ограждения.

К счастью, обошлось без жертв, отмечатеся в паблике.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

В паблике предупреждают, что, несмотря на потепление, по ночам подмораживает. В ночное и утреннее время дорога может быть покрыта стекловидным льдом, который внешне не отличим от мокрого асфальта. Советуют выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям.