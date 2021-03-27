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Автомобиль вылетел с обледенелой дороги у Президентского кадетского училища в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:05, 28 Марта 2021
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ДТП произошло ночью у Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Краелии", в минувшую субботу,27 марта, в 23.59 на Комсомольском проспекте, у регулируемого пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Балтийская, водитель легкового автомобиля не удержал машину на обледенелой дороге и вылетел на обочину, на металлические ограждения.

К счастью, обошлось без жертв, отмечатеся в паблике.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

В паблике предупреждают, что, несмотря на потепление, по ночам подмораживает. В ночное и утреннее время дорога может быть покрыта стекловидным льдом, который внешне не отличим от мокрого асфальта. Советуют выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-28 14:59:37
Все живы, - сказал кот.
театральный критик
2021-03-28 14:36:29
Кладбищенские оградки ! - визжала либерда. Офф визжал, что они в госдуме :)
Off
2021-03-28 14:56:30
театральный критик, Там где у власти педриоты , всегда разруха и гололед . Это даже жиринята в Думе понимают . :)
Гость
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