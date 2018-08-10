Автомобиль вылетел с трассы в Карелии, пострадали два человека

В Беломорском районе иномарка ушла в кювет, пассажирку госпитализировали с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг 9 августа в 17.00 на 14 км автодороги "Пушной – Беломорск" 35-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и совершил съезд кювет.

В результате происшествия пострадал водитель, ему назначено амбулаторное лечение, а его 31-летняя пассажирка госпитализирована.