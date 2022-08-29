Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии

Водитель был госпитализирован в результате ДТП в Кондопожскогм районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, на 23 километре автомобильной дороги Станция Шуйская — Гирвас в Кондопожском районе произошла авария. Автомобиль съехал с дороги и вылетел в кювет.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, допустив вылет с трассы. В результате аварии 56-летний водитель был госпитализирован с травмами. Инцидент произошел 9 сентября в 13.30.

Напомним, также 9 сентября возле аэропорта «Петрозаводск» произошло столкновение двух машин — одна из них стояла на обочине.