Автомобиль загорелся в Петрозаводске в час пик на оживленной магистрали (ВИДЕО)

На Кукковском кольце в Петрозаводске произошла авария с участием двух автомобилей.

Два автомобиля столкнулись на Кукковском кольце в Петрозаводске. Авария произошла сегодня, 21 сентября, в 8.07 утра. Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, один автомобиль сзади врезался в другой, остановившийся на въезде перед кольцом со стороны Комсомольского проспекта. От сильного удара задняя машина загорелась.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, возгорание произошло в моторном отсеке. На место были вызваны спасатели — восемь человек на двух автомобилях — но хозяин машины сумел потушить ее до приезда пожарных.

Спасатели очистили асфальт от нефтепродуктов. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.