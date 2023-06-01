Автомобиль жестко врезался в столб на одном из круговых перекрестков Петрозаводска

Машина вылетела на газон на площади Кукковское кольцо в столице Карелии.

Соответствующее видео, снятое на камеру наблюдения компании «Ситилинк», было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, машина выехала со стороны новой «Ленты» и врезалась в ближайший столб, вылетев за пределы проезжей части на газон на внутренней части кольца. Водитель покинул машину самостоятельно.

Инцидент произошел сегодня, 3 июня, в 19.39 вечера.