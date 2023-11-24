Автомобиль «Жигули» протаранил УРАЛ на дороге в Карелии

После столкновения с большегрузом отечественная легковушка оказалась в кювете.

Об аварии, произошедшей 23 ноября около деревни Метчелица в Пряжинском районе Карелии, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Примерно в 12.00 автомобиль ВАЗ занесло, и он выехал на встречную полосу, врезавшись в грузовик УРАЛ.

После столкновения с большегрузом легковушку вынесло в кювет, где она опрокинулась. Позже за медицинской помощью обратилась 69-летняя женщина — пассажирка Жигулей. Она была госпитализирована.